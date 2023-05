Mann stiehlt in Häder ein kleines Kätzchen und fährt mit dem Auto davon

Ein zwei Monate altes Kätzchen ist aus der Hofeinfahrt in der Hauptstraße in Häder gestohlen worden. Ein Nachbar hat alles beobachtet.

Noch laufen die Ermittlungen der Polizei. Aufgrund eines Zeugen ist bekannt, dass ein zwei Monate altes schwarz-weißes Kätzchen am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr von einem derzeit noch unbekannten Täter gestohlen wurde. Laut Polizei wurde der Täter von einem Nachbarn dabei beobachtet, wie dieser in der Hauptstraße in Häder anhielt, in den Hof des Geschädigten ging, die dort spielende Katze nahm und mit ihr davonfuhr. (dav)

