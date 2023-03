Neusäß verkleinert Pläne für Baugebiete

Plus Verwaltung und Ausschuss sind sich in Hainhofen und Alt-Neusäß einig. Der Wegfall bedeutet aber nicht unbedingt weniger Vorgaben.

So hatte sich das die Verwaltung der Stadt Neusäß nicht vorgestellt: Für die Ortsmitte des Stadtteils Hainhofen war ein Bebauungsplan in Arbeit, der sowohl einer Reihe von unbebauten Flächen als auch für Veränderungen auf bebauten Grundstücken Planungssicherheit geben sollte. Doch eine denkwürdige Versammlung mit den Eigentümern im Jahr 2022 hatte klargemacht: Im Ort besteht gar kein Interesse an solch einem Plan. Nun geht es nur noch um viel weniger Grundstücke.

Zunächst war der Plan der Verwaltung, das Vorhaben Bebauungsplan völlig fallen zu lassen. Doch ganz so kommt es nun nicht. Der Leiter der Bauverwaltung in Neusäß, Gerald Adolf, empfahl dem Planungs- und Umweltausschuss jetzt, lediglich noch für die unbebauten Grundstücke rund um Schlipsheimer Straße, Hainhofer Straße und Erpelweg einen Bebauungsplan aufzustellen. Dem folgte der Ausschuss schließlich. In diesem Zuge fällt auch die bislang geltende Veränderungssperre für den ehemals geplanten Umgriff weg. Für die Grundstückseigentümer gilt: Wer nun sein Haus umbauen oder neu bauen will, der muss das so tun, dass sich die neuen Gebäude in die Umgebung gut einfügen.

Auf der Abstellfläche könnte ein Studentenwohnheim entstehen

Auch die Größe eines zweiten Bebauungsplans in Alt-Neusäß wird geringer, als sich das die Stadt zunächst vorgenommen hatte. Es geht um den Bereich um den Helen-Keller-Weg. Dort soll auf der ehemaligen Abstellfläche eines Autohauses ein Studentenwohnheim entstehen. Um für den Bereich ein stimmiges Konzept ausarbeiten zu können, sollten südlich gelegene Grundstücke ebenfalls überplant werden. Doch auch dazu gab es von den Eigentümern überhaupt kein Signal, ob das in ihrem Sinne sei, so Gerald Adolf im Ausschuss.

Hinzu kam ein weiteres Problem: Nach der Auslegung der Pläne war unter anderem durch eine Einwendung der Handwerkskammer für Schwaben klar geworden, dass bei einer Überplanung der südlichen Grundstücke die Abstandsflächen zu einem bestehenden Handwerksbetrieb nicht eingehalten werden könnten. Deshalb fallen nun auch diese Bereiche aus dem Bebauungsplan heraus. Es soll nun allein um das mögliche Studentenwohnheim gehen. "Unser Ziel ist es, den Bereich zu beruhigen", so Bürgermeister Richard Greiner. Der Plan wird nun erneut ausgelegt.

