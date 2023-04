Hainhofen

11:30 Uhr

Cha-Cha-Cha im Gerätehaus: Feuerwehrjugend lernt gemeinsam tanzen

Plus Dass das Ehrenamt bei der Feuerwehr mehr ist als "Löschen-Retten-Bergen-Schützen", zeigt die Jugend in Hainhofen: Sie hat schon den zweiten Tanzkurs gemeinsam gemacht.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Was anderen Feuerwehren Probleme bereitet, ist im Neusässer Stadtteil Hainhofen kein Thema: Nachwuchsmangel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hier treffen sich regelmäßig 17 Jugendliche, darunter drei Mädchen, zu den Übungen und für weitere gemeinsame Aktivitäten. "Da sind wir zum Glück ganz gut aufgestellt", sagt Tassilo Brecheisen, der bis vor Kurzem noch Jugendwart war, jetzt ist er stellvertretender Kommandant der Hainhofer Wehr.

Gemeinsame Unternehmungen, die nichts mit dem Feuerwehrdienst zu tun haben, stehen bei allen Jugendfeuerwehren regelmäßig auf dem Programm, denn sie fördern das Gemeinschaftsgefühl und machen Spaß. Ein entscheidender Faktor, wenn junge Menschen ihre wertvolle Freizeit für dieses Ehrenamt opfern sollen. Ausflüge, Grill- und Filmabende sind also keine Seltenheit. Dass die Feuerwehrjugendlichen jedoch im Gerätehaus gemeinsam Cha-Cha-Cha, Walzer und Jive tanzen, dürfte ziemlich einzigartig in der Region sein. "Vergangenen Herbst haben wir den ersten Tanzkurs angeboten und diesen Fasching schon den zweiten", berichtet Tassilo Brecheisen. Und das kam so: Beim Fest zur Fahnenweihe legte der langjährige Feuerwehrler Hubert Ellenrieder, ein Hobbytänzer, eine grandiose Tanzeinlage hin. Das hat einige Jugendliche so beeindruckt, dass sie "vermutlich im Spaß gesagt haben, man sollte im Feuerwehrhaus mal einen Tanzkurs anbieten", erzählt der ehemalige Jugendwart. Der ließ die Gelegenheit nicht verstreichen und suchte sogleich im Internet nach einem passenden Anbieter von Tanzstunden, der nach Hainhofen kommen würde. Und fand ihn in Tanzlehrerin Christina Lange von "Chrissys Tanzwerk" - einer mobilen Tanzschule in Augsburg. Sie hielt dann wöchentlich die Tanzstunden in dem 60 Quadratmeter großen Raum im Hainhofer Feuerwehrhaus ab.

