Hainhofer Männerchor singt beim Dorffest – doch es gibt Zukunftssorgen

Der Männergesangsverein Hainhofen ist eine Institution. Doch Nachwuchsmangel gefährdet den Fortbestand des Chores. War dies der letzte große Auftritt?

Im Rahmen des Neusässer Musiksommers traten die Sänger des Männergesangsvereins (MGV) Liederkranz Hainhofen zu einem Konzert mitten im Dorf im Stadel des ehemaligen Anwesens der Familie Seitz auf.

Auf den ersten Blick eine Veranstaltung, die heutzutage so manchem "aus der Zeit gefallen" erscheinen mag, denn sowohl der Männerchor als auch der Bauernhof gehören zu den letzten ihrer Art in der Stadt Neusäß. Vielleicht gerade deswegen kamen die Zuhörer in Scharen in den Hof an der Schlipsheimer Straße. Der historische Stadel direkt neben der Antoniuskapelle gab die perfekte Kulisse ab für ein dörfliches Sängerfest, Kaffee und Kuchen hatten Frauen aus Hainhofen zubereitet und um das Drumherum sorgten sich viele freiwillige Helferinnen und Helfer. Knuspriges Spanferkel vom Spieß zum frisch gezapften Bier rundeten diesen Nachmittag kulinarisch ab.

Männergesangsverein Hainhofen erfreut mit eingängigen Schlagern

Zum Start um 15 Uhr waren die Bierbänke voll besetzt und auf der kleinen Bühne brachten die Hainhofer Sänger geleitet vom stets umtriebigen Hans-Ulrich Höfle ein Programm aus traditionellem Liedgut und Schlager zu Gehör. Die Damen und die beiden Quotenmänner des zusätzlich eingeladenen gemischten Chors Frohsinn sorgten im Rahmenprogramm für Abwechslung zu den maskulinen Stimmlagen und nach alter Tradition wurden langjährige Mitglieder in den Pausen für ihre Treue zum Verein geehrt. Eine Ehre, die nicht mehr vielen zuteilwerden wird, denn der MGV kämpft wie so viele Vereine mit Nachwuchsproblemen und vielleicht war dies gar einer der letzten großen Auftritte vor Publikum?