Musikalische Adventsstunde am 7. Dezember in Hainhofen

Camerata VoceCorda ist der Name einer Förderinitiative. Sie wurde vom Neusäßer Ehepaar Michaela und Ulrich Graba ins Leben gerufen. Die Camerata VoceCorda setzt sich aus autonomen Musikenthusiasten aus dem Augsburger Raum zusammen, die musikalisch begabte Jugendliche unterstützen möchten und in ihr Ensemble integrieren. Ihr nächstes Konzert findet am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Stephan in Hainhofen/Neusäß statt. Es wird eine musikalische Adventsstunde mit Werken unter anderem von F. Mendelssohn-Bartholdy, J. S. Bach und O. Respighi sein. Vom Ensemble begleitet werden Michaela Graba und Andrij Klitni unter Leitung von Ulrich Graba. Alle Konzerte von Camerata VoceCorda sind kostenfrei. Die Erwachsenen spielen ohne Gage. Die Spendeneinnahmen kommen den Jugendlichen oder einem karitativen Zweck zugute. (AZ)

