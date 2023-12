TSV Bobingen macht's in jedem Modus

Der Rekordmeister sichert sich seinen 15. Titel bei der Augsburger Landkreismeisterschaft in der Halle. Kreisklassist TSV Täfertingen ein überraschender und würdiger Finalgegner.

Ganz egal, ob im bisherigen K.o.-System oder erstmals mit Gruppenspielen in der Vorrunden - Rekordmeister TSV Bobingen bleibt im Landkreis Augsburg unter dem Hallendach das Maß aller Dinge. Vor 300 Zuschauern in der Neusässer Eichenwaldhalle sicherte sich der Landesligist zum 15. Mal den Titel. "Wir haben unseren Anspruch erfüllt. Aber das war mit harter Arbeit verbunden", blickte Kapitän Hüseyin Tomakin mit Stolz auf die vergangenen viereinhalb Stunden zurück. "Wir sind gut gestartet. Im Halbfinale gegen Aystetten war es dann sehr emotional. Aber am Ende haben wir verdient gewonnen und den Verein repräsentiert, nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich und charakterlich."

In der Tat marschierten die als Topfavorit gestarteten Bobinger mühelos durch die Vorrunde, blieben in den ersten beiden Spielen sogar ohne Gegentreffer. Nachdem der bis dato punktlose TSV Neusäß gegen den TSV Diedorf mit 2:1 gewonnen hatte, mussten nicht nur die handvoll jugendlicher Fans, die bis dahin für Stimmung gesorgt hatten, nach Hause, es war auch klar, dass der TSV Bobingen und der TSV Täfertingen bereits vor dem letzten Spiel sicher im Halbfinale waren. Trotzdem gab sich Bobingen keine Blöße und drehte nach einem 0:1-Rückstand das Spiel noch zum 2:1. Der TSV Täfertingen hatte wie schon im Finale der Vorrunde in Diedorf im Stadtderby gegen TSV Neusäß mit 3:1 die Nase vorne. Das lag auch an Torhüter Elias Schnaubelt, der nicht nur mit guten Paraden, sondern auch mit präzisen Abwürfen glänzte und zum besten Keeper des Turniers gewählt wurde.

Ehrungen gab es für David Schmid (ASV Hiltenfingen/bester Spieler), Nicolai Petereit und Berkant Akgün (TSV Bobingen/beste Torschützen) sowie Elias Schnaubelt (TSV Täfertingen/bester Torhüter).. Foto: Marcus Merk

In der Gruppe B trafen die Sieger des Gersthofer Vorrundenturniers aufeinander. Dabei konnte sich der CSC Batzenhofen-Hirblingen um die quirligen Lukas Brem und Leon Schuster am punktlos ausgeschiedenen TSV Lützelburg mit einem deutlichen 4:0-Sieg revanchieren. So durften die A-Klassen-Kicker im letzten Gruppenspiel sogar mit dem SV Cosmos Aystetten um den Einzug ins Halbfinale spielen. "Für kleine Vereine wie wir ist es sicherlich von Vorteil, dass wir drei Spiele machen dürfen. Aber der Reiz des K.o.-Systems ist natürlich wesentlich größer. Vor allem für die Zuschauer", urteilte CSC-Trainer Jürgen Fuchs über den erstmals angewandten Modus. "Aber ich bin vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich Hallenfußball sowieso lieber mag als Futsal." Der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd schoss sich mit einem 3:0-Sieg den Frust über die 1:2-Niederlage gegen den ASV Hiltenfingen von der Seele, der nur den zweiten Platz bedeutete hinter dem Kreisligisten bedeutet, dessen Dribbelkünstler David Schmid von den Trainern zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde . "Wir waren viel zu verspielt", ärgerte sich Aystettens Co-Trainer Thomas Paschek, dass seine Mannschaft immer wieder an Hiltenfingens Keeper Giuseppe La Spina scheiterte.

Waren die Vorrundenspiele überwiegend Geplänkel und "relativ zäh", wie sich Hiltenfingens Trainer Christian Geib ausdrückte, nahm das Geschehen im Halbfinale endlich Fahrt auf. Seiner Mannschaft schien jedoch nach der Vorrunde mit drei Siegen völlig der Stecker gezogen. Gegen den TSV Täfertingen lief außer zwei Pfostentreffer überhaupt nichts mehr zusammen. Mit zwei Toren schoss Gregor Weis den Kreisklassisten ins Finale und wurde dafür von den Fahne schwenkenden Fans mit Sprechchören gefeiert.. Gregor Weis hatte am Ende ebenso vier Treffer zu Buche stehen, wie Nicolai Peterreit und Berkay Akgün vom TSV Bobingen. Das Los für den besten Torschützen fiel auf Akgün.

Richtig zur Sache ging es im vorweggenommen Endspiel zwischen dem TSV Bobingen und dem SV Cosmos Aystetten. Da wurde munter gegrätscht - mit Futsal hatte das streckenweise wenig zu tun. Die Schiedsrichter Stefan Asam, Jan-Niklas Eichholz, Tobias Bayrle und Lukas Nartschik, die ihre Sache gut machten und die ihre Spesen in Höhe von 250 Euro spendeten, hatten alle Hände voll zu tun. Der Titelverteidiger musste all sein Cleverness in die Waagschale werfen und hatte eine Riesenportion Glück, sich mit einem 1:1 ins Sechsmeterschießen zu retten. 45 Sekunden vor Schluss hatte nämlich Marcel Burda nach dem fünften kumulierten Foul die große Chance, den Siegtreffer zu landen. Er jagte jedoch den fälligen Zehn-Meter-Strafstoß über den Kasten. Drei Sekunden vor der Schlusssirene hielt Aystettens neuer Torhüter Niklas Frank, der von den A-Junioren des TSV Schwaben Augsburg kam, in seinem Premierenspiel mit einer Glanzparade gegen Cemal Mutlu. Im Sechsmeterschießen ging der Keeper dann K.o., als er von Mutlu voll am Kopf getroffen wurde. Nachdem Dominik Isufi, Benjamin Ullmann und Maximilian Heckel an Torhüter Roman Förg scheiterten, waren die Cosmonauten raus.

Der SV Cosmos Aystetten hatte im vorweggenommen Endspiel gegen den TSV Bobingen im Sechsmeterschießen das Nachsehen. Foto: Marcus Merk

Auch im Sechsmeterschießen um Platz drei zeigten sich Aystetter nicht gerade als sichere Schützen vom Punkt. Edward Schäfer visierte den Pfosten an, Tom Haban und Dominik Isufi scheiterten an Schlussmann La Spina, so dass am Ende der ASV Hiltenfingen mit 3:1 gewann. Egal, denn es waren ja die ersten vier Mannschaften für das Kreis-Finale am kommenden Samstag, 6. Januar, in Stadtbergen qualifiziert. "Der Reiz ist weg, wenn gleich vier Mannschaften weiterkommen", konstatierte ein Zuschauer. Günther Stempfle, dem Abteilungsleiter des TSV Täfertingen, war das egal. Auch die 0:3-Niederlage seiner nun chancenlosen Truppe gegen den überlegen TSV Bobingen. "Wir haben mit jeder Mannschaft mithalten können und gesehen, dass die auch nur mit Wasser kochen. Jetzt sehen wir uns nächste Woche wieder." Da treffen der TSV Bobingen, der TSV Täfertingen, der ASV Hiltenfingen und der SV Cosmos Aystetten dann auf den SV Mering, den FC Stätzling, Türkspor Augsburg und den TSV Dasing.