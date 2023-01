Hallenfußball

Turniersieg beim einzigen Hallenauftritt

Plus Bezirksligist SV Cosmos Aystetten gewinnt den Neujahrscup des VfR Foret. Überraschungsmannschaft im Finale.

Der SV Cosmos Aystetten hat seinen einzigen Hallenauftritt in diesem Winter erfolgreich gestaltet. Der Süd-Bezirksligist gewann am Dreikönigstag den Neujahrscup des VfR Foret. Diese Veranstaltung ist das einzige private Hallenfußballturnier im Augsburg Land, das die Pandemie überlebt hat. „Wir wollten damit auch ein Zeichen setzen“, sagt Vorsitzender Ayhan Korkmaz. „Ansonsten wären heute alle nur auf dem Sofa herum gesessen.“ Der Erfolg gab ihm recht. Zehn Mannschaften und zahlreiche Zuschauende waren zur elften Auflage in die Langweider Sporthalle gekommen.

