Beim Advent in Neusäß trifft Tradition auf Exotik

Bayerische Musik und asiatische Küche verschmelzen zu einem gelungenen Abend. Neusässer Volksmusikgruppen musizieren im Hammel zusammen.

Bayerische Volksmusik verbindet und darum haben sich vier Neusässer Gruppen zu einem gemeinsamen Auftritt getroffen. Mit einer Vielzahl an Saiten- und Tasteninstrumenten rückten acht Musiker in der Dorf- und Sportgaststätte Hammel an und gestalteten einen Abend unter dem Motto " Advent in Neusäß". Ein bunter musikalischer Mix aus überlieferten Weisen und typischen Rhythmen wie Landler, Polka, Walzer und Marsch. Im Wechsel mit besinnlichen ruhigen Stücken, kurzen Weihnachtsgeschichten und fetziger Volksmusik veranstalteten sie ein abendfüllendes Programm, das die Gäste begeisterte. Beim Potpourri aus Weihnachtsliedern sang das Publikum engagiert mit.

Den Auftakt machte das Neusässer Folx Trio in der Besetzung mit Harfe, Kontrabass und Akkordeon, gefolgt von der DreisammaMusi. Die Dreisamma-Musikerinnen Claudia Schachner, Elisabeth Resnicek und Elvira Hager spielten Traditionelles auf ihren Steirischen sowie mit Harfe und Hackbrett. Die etwas leiseren Töne erklangen beim Duo Manuela&Sigrid. Manuela Hitzler spielte auf einer irischen Harfe und Sigrid Wagner mit der Zither sowie beide auch auf Gitarren.

Immer wieder musizieren die Volksmusikgruppen zusammen

In der Besetzung Duo Göbel&Fendt spielte Gabi Göbel auf ihrer Gitarre und Robert Fendt mit der Steirischen. Gitarrist Roland Brunner gesellte sich noch dazu. Immer abwechselnd trugen die Gruppen je zwei Stücke vor. Manuela Hitzler moderierte durch das abendliche Programm, erzählte Kurzgeschichten und begleitete sich selbst auf der Gitarre zu bayerischem Mundartgesang. Mit "Winter wird's" gab Claudia Schachner noch eine Soloeinlage auf ihrer Harfe. Zwischendurch und zum Abschluss musizierten alle gemeinsam.

Wilaiporn Barteld, die Wirtin der Dorf- und Sportgaststätte Hammel, hatte den Wunsch, mit ihrem Restaurant einen Ort zu schaffen, an dem Familien zusammen kommen können, um deutsche Küche sowie exotische Gerichte aus Südostasien zu genießen. Sie war ganz begeistert von den alpenländischen Klängen und spontan legten sie und ihre Schwester noch ein Tänzchen aufs Parkett. Die Idee, Volksmusikgruppen zusammenzubringen, hatte übrigens Franz Schlosser, Leiter des Neusässer Akkordeonorchesters Accordimento. (AZ)

