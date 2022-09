Hammel/Neusäß

18:28 Uhr

Im Friseursalon von Marion Grussier geht eine Ära zu Ende

Plus Marion Grussier schließt nach 41 Jahren ihren Friseursalon im Neusässer Ortsteil Hammel. Ihre Geschichte ist exemplarisch für die Veränderungen in der Branche.

Von Moritz Maier

Ihre Tage mit Schere, Kamm und Föhn in der Hand sind gezählt. Nach 41 Jahren gibt Marion Grussier ihren Friseursalon auf. Die Höhen und Tiefen ihres Lebens spielten sich in ihrem Laden ab. Vor dem Ruhestand hat sie ein wenig Angst. "Je näher mein Renteneintritt kommt, desto mulmiger wird mir", verrät Grussier. Die Arbeit und die Kunden würden ihr sehr fehlen. Mit bald 63 Jahren geht die gebürtige Neusässerin am 30. September in den Ruhestand. Ihr berufliches Leben ist beispielhaft für den Wandel in der Branche der Friseure.

