Hammel

vor 33 Min.

Wo drückt die Bewohner in Hammel der Schuh?

Der Abenteuerspielplatz in Hammel ist im Sommer rege besucht. Anwohner klagen über parkende Autos in den umliegenden Straßen.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Hammel sagten die Teilnehmer, wo sie Probleme in den Neusässer Stadtteil sehen. Eine überraschende Auskunft gibt es zum Hochwasserschutz an der Schmutter.

Von Regine Kahl

Bei der Bürgerversammlung in Hammel war die Erhöhung der Abwassergebühren für Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtgebiet Neusäß ein Thema. Außerdem wurden ortsspezifische Themen wie die Parkplatzsituation am Abenteuerspielplatz und der Hochwasserschutz angesprochen.

