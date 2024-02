Meitinger Damen verlieren erneut gegen TV Gundelfingen

Mannschaft des TSV unterliegt deutlich mit 18:34 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Nach der letzten bitteren Begegnung mit dem TV Gundelfingen vor knapp drei Wochen (22:43) konnten die Meitinger Damen erneut nicht überzeugen. Dieses Mal setzte es eine 18:34-Niederlage.

Das schnelle Angriffsspiel und die gezielten Torabschlüsse des TVG machte der Abwehr der Meitinger schwer zu schaffen. Auch in der Offensive tat sich der TSV gegen die agile Abwehr der Gegner schwer. Technische Fehler, überhastete und ungünstig vorbereitete Torwürfe machten sich in der Torbilanz bemerkbar.

In der ersten Hälfte kam das Team unter der Leitung von Nico Schleicher gut ins Spiel und konnte mit der offensiven 5:1 Abwehr dem Angriff der Gundelfinger durch konsequentes Unterbrechen des Spielflusses kurzzeitig Herr werden. Die Gundelfinger Defensive konnte sich trotzdem hin und wieder mit Balleroberungen belohnen. Ballverluste wurden sofort mit einem Gegenstoß bestraft, da konnte auch die gute Torhüterleistung von Katharina Roth nichts am Punktestand ändern. Die Mannschaften gingen mit dem Spielstand 12:18 in die Halbzeitpause.

Auch die motivierende und Taktik verändernde Halbzeitansprache von Trainergespann Schleicher/Heitz konnte im Spiel gegen die schnelle und agile Abwehr der Gegner nichts ausmachen. Weitere Ballverluste und mangelndes Durchsetzungsvermögen im Angriff ließ den Abstand im Torverhältnis immer größer werden. Zwischenzeitlich gute Abwehrleistung und besseres Rückzugsverhalten hat nicht zur Torkosmetik gereicht und das Potenzial der Mannschaft widergespiegelt. (ae-)

TSV Meitingen: Roth, Espach, Kretzschmar (Tor), Ruisinger (2/2), Szuecsi (3), Wolf (3/0), Glashauser, Kuchenbauer, Weixler (2), Riemensperger (1), Kuchenbaur (3), Stegmeir (3/0), Hörmann.