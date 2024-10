Unentschieden platzt am Siebenmeterpunkt

Schwieriger Saisonauftakt

Das erste Spiel der neuen Saison in der Bezirksoberliga verlief für die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen nicht wie geplant und erhofft. Gegen die Reserve des TSV Friedberg musste sich die Truppe um Trainer Lukas Schmölz mit einer bitteren 27:28-Niederlage geschlagen geben. Ein Unentschieden wäre durch einen verwandelten Siebenmeter in den letzten zehn Sekunden möglich und auch dem Spiel entsprechend gewesen, aber Markus Walter scheiterte am Torhüter der Friedberger.

Das ganze Spiel über gestaltete sich sehr ausgeglichen, mit vielen Fehlern auf beiden Seiten, wobei die Augsburger sich über die gesamte Spielzeit bei ihrem überragenden Torhüter Michael Müller bedanken konnten, der sie mit unzähligen hervorragenden Paraden im Spiel hielt. Die Friedberger hatten schon ein Spiel hinter sich gebracht, für die SG war es der Start in die neue Saison und man merkte der Mannschaft die fehlende Spielpraxis deutlich an. Gleichwohl gelangen sehr viele gute Aktionen, eingeleitet von dem teilweise auch manngedeckten Mittelmann Markus Walter. Die Gäste konnten so die gesamte zweite Hälfte der ersten Halbzeit das Spiel verwalten, was dann auch zu einem Halbzeitstand von 13:14 führte.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit schlichen sich dann allerdings vermehrt individuelle Fehler bei 1871 ein, was von einer zwei Tore Führung (13:15) in Minute 32 sodann zu einem Zwei-Tore-Rückstand (18:16) in Minute 36 führte. Diesem Rückstand lief man bis kurz vor Schluss hinterher, konnte dann zum 28:27 verkürzen Und man kam tatsächlich 25 Sekunden vor Schluss noch einmal zur Ausgleichschance, doch der letzte Siebenmeter konnte nicht im Tor untergebracht werden, sodass es beim 28:27 blieb.

Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich für die SG Augsburg/Gersthofen bereits am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in eigener Halle des TSV 1871 im Meierweg. (ha-)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Müller, Wiedemann (Tor); M. Kranz (1), Kastner (1), Seitz (4), Markus Walter (6/2), Lindloff (1), Voit (7), Feistle (5), Kielburg, Polz (1), Kraus, Manuel Walter (1),