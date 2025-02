Hannelore Kiesling: Erinnerungen einer Sudetendeutschen

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeiten zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Hannelore Kiesling, 82, war dreieinhalb Jahre alt, als sie und ihre Familie 1946 aus Znaim im ehemaligen Sudetenland vertrieben wurden. Mit eigenen Erinnerungen und denen ihrer 11 Jahre älteren Schwester berichtet sie von dem Weg und dem Ankommen im Landkreis Augsburg. Heute lebt sie in Stadtbergen.

Erinnerungen an die Vertreibung aus Znaim in der ehemaligen Tschechoslowakei.

„Der Papa war Deutscher und die Mama war Tschechin. Meine Mutter war Köchin und mein Vater hatte eine Gaststätte in Zneim. Da haben sie sich kennengelernt, lieben gelernt und geheiratet. Sie haben eine wunderschöne Zeit gehabt und vier Kinder bekommen. Das war damals üblich, dass die Tschechen und die Deutschen liiert waren, weil sie ja miteinander gelebt haben. Davon weiß ich aber nicht viel, da war ich ja noch nicht geboren. Ich weiß nur von meiner Schwester, dass alles ganz schön war. Und dann plötzlich war es anders. Plötzlich waren wir Feinde. Und dann mussten wir innerhalb eines Tages die Tschechoslowakei verlassen. “

Ihre Mutter hätte ohne Familie bleiben dürfen, entschied sich aber dagegen.

„Wir durften nur das mitnehmen, was wir tragen konnten. Ich war noch klein und wollte unbedingt meine Puppe mitnehmen. Wie wir über die Grenze gegangen sind, hieß es, meine Mutter könne dableiben, weil sie Tschechin ist, wenn sie sich von der Familie trennt. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Ihre Verwandtschaft war nicht glücklich, dass sie einen Deutschen geheiratet hatten und wollte natürlich, dass sie bleibt. Aber sie ist mit uns gegangen und hat geschworen, dass sie ab der österreichischen Grenze kein Wort mehr Tschechisch spricht. Man soll sie nicht mehr als Tschechin erkennen, sondern als Deutsche.“

Hannelore Kiesling besitzt noch Bilder ihres Geburtsorts Znaim im ehemaligen Sudetenland. Foto: Marcus Merk

„Wir kamen nach Österreich. Dort hatten wir einen Verwandten, den Doktor Mold. Seine Frau war Zahnärztin. Sie haben uns sehr liebevoll aufgenommen. Wir haben in Österreich ein dreiviertel Jahr gelebt und meine zwei großen Geschwister sind in Österreich ins Gymnasium gegangen. Erst hieß es, die Deutschen, die da sind, können vielleicht Österreicher werden. Wir waren zufrieden. Dann aber hieß es plötzlich: Nein, wir werden keine Österreicher, wir müssen das Land verlassen.“

„Da geht jetzt an, was meine Schwester mir erzählt hat. Wir mussten lange am Bahnhof stehen, mussten in Güterwagen einsteigen. Wir hatten dort nur einen kleinen Platz für uns vier Kinder, die zwei Erwachsene und die Tante Lene war, glaub’ ich, auch dabei. Also, Güterwagon, viele, viele Tage. Es gab gutes Essen, das haben sie uns gemacht. Auf der Fahrt mussten alle zweimal den Zug verlassen und wurden entlaust. Wir standen stundenlang da. Erst war das Ziel München. Da war alles voll. Das nächste Ziel war Regensburg. Da war auch alles voll. Erst dann hat es geheißen, unser Ziel ist Augsburg. Wir kamen in der Inninger Straße zum Stehen und mussten wieder viele Tage warten.“

In Vieh- oder Güterwaggons kamen die vertriebenen Deutschen an. Foto: Sudetendeutsches Archiv München (Archiv)

Erinnerungen aus Biberbach

„Wir sind nach Biberbach gekommen. Dort war eine Gaststätte mit einem großen Raum. Es waren viele Stühle darin und ein Gitterbett. Jeder Erwachsene bekam zwei Stühle, auf denen er sitzen und schlafen konnte. Ich war die Jüngste, ich musste ins Gitterbett. Das war mir arg, aber im Nachhinein war es eigentlich ganz schön.“

„Dann hieß es, wir werden jetzt in Biberbach in die einzelnen Häuser verschickt. Wir haben erfahren, wo wir hin mussten, konnten schon mal hinlaufen und waren ganz erstaunt, weil das ein so schönes Haus war. Wir haben geläutet, die haben geöffnet, haben uns gesehen und haben sofort wieder die Tür zugeschlagen. Sie haben uns nicht aufgenommen. Wir sind wieder runter, die Polizei hat uns mitgenommen, ist mit uns wieder rauf und dann mussten sie uns nehmen. Jetzt hatten wir – und das war schon bisschen schwierig – ein großes Zimmer für vier Kinder, mit der Tante und mit meinen Eltern. Die Matratzen standen immer an der Wand, am Abend sind sie zum Schlafen hingelegt worden. Wir waren aber froh, dass wir endlich mal schön schlafen konnten.“

Ab 20 Uhr durfte die Familie nicht mehr auf die Toilette gehen.

„Es war nur ein Klo im Haus, dieses durften wir aber nicht benutzen. Hinten im Hof war noch ein Klo, da durften wir hingehen. Das Problem war, dass sie einen Hund hatte, der ab 20 Uhr freigelassen worden ist. Sonst hatte er eine Hundehütte und war an der Kette. Der hat jeden angegriffen, der in den Hof gekommen ist. Also konnten wir ab acht Uhr das Klo nicht mehr benutzen. Im Zimmer war dafür ein Eimer. Ich kann mich erinnern, jeden Morgen war dieser Eimer gelb, hat gestunken, noch und nöcher, weißer Schaum … es war furchtbar. Wir waren ungefähr ein dreiviertel Jahr in Biberbach “

„Es ist alles gut ausgegangen, aber das war eine schlimme Zeit. In Biberbach beim Haus war ein Obstgarten, der ein bisschen schräg war. Wir durften den Obstgarten nicht betreten. Aber einmal ist ein Apfel in den Hof gerollt. Ich hab’ den gesehen, hab’ den Apfel genommen und sofort reingebissen. Die Frau hat uns deshalb als Diebe bezeichnet. Das war so furchtbar, ich hab’ mich so geschämt, obwohl ich doch bloß in den Apfel beißen wollte. Ja, solche Dinge hat man damals halt erlebt.“

Erinnerungen aus Augsburg

Hannelore Kiesling erzählt, dass ihr Vater durch seine Arbeit als Gastwirt in Znaim, Kontakte zur Hasenbräu-Brauerei pflegte. Schon kurz nach dem Verlassen der Tschechoslowakei wendete er sich an die Brauerei. Nach dem Ankommen in Biberbach beschaffte dieser Kontakt der Familie ein Café in der Bismarckstraße in Augsburg.

„Mein Vater hat wieder mit der Hasenbräu-Brauerei gesprochen. Dadurch haben wir in Augsburg ein Café bekommen. Da sind wir dann hingezogen. Ganz schlimm war, dass die ersten Besucher, die aus Biberbach kamen, die Leute waren, die uns dieses Zimmer vermietet hatten. Da waren wir konsterniert, haben gesagt: Das war nicht schön. Erst dann haben sie uns erzählt, dass sie schon mal eine Familie da hatten. Auch mit vielen Kindern, die sich furchtbar benommen haben. Sie hätten ja gemerkt, dass wir andere Leute sind, aber sie konnten einfach nicht mehr anders.“

Augsburg wurde durch den Krieg stark zerstört. Hier die Fuggerei nach dem Bombenangriff im Februar 1944. Foto: Sammlung Häussler (Archiv)

„Was dann aber eigentlich ganz schön war: Meine Großeltern sind noch in Biberbach geblieben. Die hatten ein Zimmer, eine kleine Küche und durften auch das Klo mitbenutzen. Ich war fast jede Ferien in Biberbach, weil wir ja die Gaststätte hatten und da ich nur gestört hätte. Mit der Familie hab’ ich mich später noch einmal ausgesöhnt, weil sie eine Tochter hatten, die so alt war wie ich. Da hab’ ich mit der Frau geredet, wie das für sie war. Sie hat gesagt, sie schämt sich deshalb.“

Kieslings Mutter starb mit 49, da die Familie sich ihre Medikamente nicht leisten konnte.

„Es war ein normales, hartes Leben im Café. Meine Mutter ist krank geworden, sie hatte eine Herzmuskelschwäche. Wir waren natürlich nicht krankenversichert, konnten oft die Medizin für sie nicht bezahlen. Das war ganz arg. Aber meine Mutter hat immer noch gearbeitet und jeden Tag mindestens zehn, wenn nicht mehr Leute, in der Gaststätte gehabt. Sie sind mit leeren Milcheimern zu uns in die Küche gekommen und meine Mama hat die ganz voll mit Essen gemacht. Also mit Knödel, Fleisch, Gemüse, oben Salat darauf, manchmal noch ein Dessert dazu. Die Leute waren dann glücklich. So war meine Mama. Sie hat so viel mitgemacht, war aber immer für andere da. Die Zeit ging vorbei und meine Mama starb 1956 mit 49 Jahren. Aber wir mussten dann weiter machen. Das war eine schwierige Zeit.“

Hannelore Kiesling besitzt noch eine Fotografie der Speisekarte aus dem Café ihrer Eltern. Foto: Marcus Merk

„Wir sind dann in Augsburg in die Schule gekommen. Ich bin auf eine höhere Schule, weil meine Eltern gemerkt haben, dass das Wichtigste die Bildung ist, nicht der Besitz. Aber wir hatten nur drei Zimmer. Wir konnten gerade so in diesen drei Zimmern schlafen. Es gab nur Betten, kein Wohnzimmer. Das heißt, wir Kinder haben uns furchtbar schwergetan in der Schule. Wir mussten in der Gaststätte Hausaufgaben machen. Ich war in Maria Stern, im Gymnasium, dort war Musik auch ein Hauptfach. Ich musste Klavier spielen, aber das Klavier stand in der Gaststätte. Meine Familie hat immer geschrien: „Hanni, hör mit dem Geklimper auf!“ Und ich hab’ dann aufgehört und wäre beinahe wegen Musik durchgefallen.“

In den Augsburger Ruinen haben sie als Kinder Verstecken gespielt.

„In Augsburg waren natürlich ganz viele Häuser kaputt. Unser Café war in der Bismarckstraße und vis-à-vis war eine Ruine. Für uns Kinder war das wunderbar. Dort haben wir Verstecken gespielt. Dann war einmal ein Kind im Versteck, und über ihm ist eine Mauer eingefallen. Den haben wir dann gefunden. Er war bis zum Hals mit Ziegeln verschüttet. Aber ihm ist nicht passiert!“

„Wir waren in der Nähe einer Kaserne. Da waren die Amis. Und diese Amis, die sind oft zu uns ins Café, weil sie Freundinnen hatten. Die Freundinnen waren am Nachmittag bei uns, haben Kaffee getrunken und gestrickt. Wir haben mit den Amerikanern ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Bei uns waren zum Beispiel jedes Jahr an Heiligabend zwei oder drei amerikanische Soldaten zu Besuch. Sie durften mit uns Heiligabend feiern.“