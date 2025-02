Was ein mutiger Mann bei seinen Verhandlungen mit den Amerikanern erreichte

Anfang Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Entfesselt vom Deutschen Reich, hatte er binnen sechs Jahren weltweit rund 60 Millionen Menschenleben gefordert. Die Redaktion des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen arbeitet zum Kriegsende vor 80 Jahren noch einmal die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen auf. Hans Haupeltshofer war sechs Jahre alt, als er in Offingen den Einmarsch der Amerikaner von Günzburg her erlebte. Ungefährlich war die Situation nicht, denn seiner Erinnerung nach gab es in Offingen immer noch starke Widerstandsnester der deutschen Armee. Deshalb schossen die einmarschierenden Amerikaner zunächst auf eine ganze Reihe von Bauernhöfen im Ort.

„Die größte Fabrik in Offingen war die BWF, die Bayerische Wollfilzfabrik. Das war eine große Fabrik. Und einer der Inhaber ist dann mit dem Fahrrad den Amerikanern entgegenfahren nach Rettenbach. Der hat gut Englisch gesprochen und wollte mit den Amerikanern verhandeln. Sie haben ausgemacht, er würde dafür sorgen, dass weiße Fahnen gehisst werden, das Zeichen, dass man sich ergibt. Sie sollen den Ort verschonen und nicht weiter schießen. Dann haben die gesagt, okay, das machen wir. Aber der Herr wusste, wenn sie in den Ort einmarschieren, muss er vor den Panzern laufen. Und wenn noch ein Schuss gefallen wäre, hätten sie ihn erschossen. So eine Art Geisel. Da muss ich einen Hut ziehen, vor so viel Mut, dass der das gemacht hat. Die kamen dann durch die Hauptstraße. Eine endlose Kolonne Panzer, Lastwagen, Jeeps, Infanteriesoldaten. Sind da langsam entlang gezogen. Und vor unserem Haus hat dann ein Panzer gehalten. Und da ist ein großer Afroamerikaner abgestiegen. Wir sind natürlich zu Tode erschrocken. Der kam zu uns rein und wir dachten, er erschießt uns. Aber der hat eine Wolldecke geholt. Auf dem Panzer war ein toter Kamerad von ihm gelegen, den wollte er zudecken.

Der Vater gab zwei jungen Soldaten zivile Kleidung

Geschossen hat also keiner, aber in der Hecke in unserem Garten waren noch zwei junge Kämpfer. Das letzte Aufgebot, die waren vielleicht 16, 17 Jahre, das weiß ich nicht mehr genau. Das hat mir dann mein Vater erzählt. Ich selbst war ja im Haus. Aber er hat nach dem Panzer geschaut und ist in den Garten gegangen. Da hat er die zwei Buben gesehen. Die sind hin- und hergerannt, voller Panik. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Dann hat er denen gesagt: Kommt her, werft eure Waffen in die Hecke rein. Patronen, Gewehr, Handgranaten, alles wegwerfen. Ich gebe euch Zivilkleidung. Dann hat er sie mit ins Haus genommen. Hat ihnen Zivilkleidung gegeben. Die Uniform hat er versteckt. Dann hat er die beiden im Heustadel versteckt. Hat gesagt, bleibt da, bis das alles vorbei ist. Das hat auch prima geklappt. Aber wenn sie meinen Vater erwischt hätten, wäre er erschossen worden. Es gab damals schon mutige Männer. Die Offiziere, die Deutschen, haben sich dagegen verdrückt.

Mein Vater selbst war nicht in der Armee, er war dann später Bürgermeister und hat die Flüchtlinge aus dem Osten verteilt. Das war auch ein Riesenproblem, wohin mit den Leuten? Da gab es keine Sporthallen oder so. Die mussten alle in zivilen Häusern untergebracht werden. Wir hatten zwei Familien mit Kindern in unserem Haus, aber so groß war unser Haus nicht. Es war also völlig beengt. Und die waren lange bei uns im Haus, bis woanders Baracken gebaut wurden. Einige haben später eigene Häuser gebaut, andere waren irgendwann wieder weg. Aber das war nicht einfach. Wir hatten zwar Mehl und Schmalz und Eier am Bauernhof, aber Fleisch hatten wir nicht viel. Und da hat man die halt ein bisschen mit versorgt dann.

Für die Kinder waren die Orangen der Amerikaner unbekannte Früchte

Und das Nachbarhaus von uns! Da haben sich dann auch die Amerikaner vorübergehend einquartiert. Die mussten ja auch schlafen und essen. Und da weiß ich, dass wir Kinder deren Abfall durchsucht haben. Die Amerikaner haben viel weggeworfen. Angefaulte Orangen oder Dosenverpflegung, die sie nicht gern essen wollten. Das haben wir uns dann geholt. Und wir haben das dann noch gegessen. Das waren überwiegend Fleischkonserven und so Hartknäckebrot, auch Schokolade teilweise. Von den Orangen haben wir dann das Verfaulte weggeschnitten und den Rest gegessen. Wir hatten ja noch nie eine Orange gesehen. Das war für uns alles fremd.“