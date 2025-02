Warum Hansjörg Durz (CSU) an den Politikwechsel glaubt

Wenige Stunden nach seinem erneuten Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis Augsburg Land war Hansjörg Durz schon wieder im Dienst - allerdings nicht als Mitglied des Bundestags, sondern als Kreisrat für den Landkreis Augsburg. Auf einer Sitzung des Bauausschusses ging es um den Bau einer neuen Bahnbrücke über eine Kreisstraße bei Gablingen und um die Installation von Fotovoltaikanlagen auf zwei Schulen und dem Landratsamt. Mit ganz anderen Themen wird sich der Bundestagsabgeordnete ab Mittwoch in Berlin wieder befassen müssen. Dann konstituiert sich die Landesgruppe der CSU, einen knappen Monat später, am 25. März, soll der 21. Bundestag zum ersten Mal zusammenkommen. Für die Zeit danach glaubt Hansjörg Durz fest an einen Politikwechsel.

