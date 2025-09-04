Icon Menü
Auto und Linienbus streifen sich in Hausen

Im Diedorfer Ortsteil Hausen ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gekommen, berichtet die Polizei.
    Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus ist es am Mittwoch im Diedofer Ortsteil Hausen gekommen.
    Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus ist es am Mittwoch im Diedofer Ortsteil Hausen gekommen. Laut Polizei begegneten sich beide Fahrzeuge in einer Kurve in der Hausener Straße. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kam es trotz vorsichtiger Fahrweise zu einem Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde niemand, berichtet die Zusmarshauser Polizei. (kinp)

