Bub fährt mit Fahrrad gegen Auto in Hausen

Ein Siebenjähriger ist mit seinem Fahrrad gegen ein in Hausen geparktes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bub am Sonntag gegen 17:40 Uhr gegen ein in der Gartenstraße 9 geparktes Fahrzeug. Das Kind teilte dies auch gleich seiner Mutter mit, welche den Unfallort aufsuchte. Das Auto war in der Zwischenzeit aber weggefahren worden. Es soll sich dabei um einen silbernen VW Golf oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Ob an dem Auto überhaupt ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Die Mutter meldete den Vorfall vorsorglich bei der Polizei. (kinp)