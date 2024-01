Müllauto fährt in Hausen gegen Verteilerkasten

Beim Rangieren fährt ein 42-Jähriger mit seinem Müllfahrzeug gegen einen Verteilerkasten in Hausen, berichtet die Polizei.

Ein Müllfahrzeug ist am Montag gegen 7 Uhr gegen einen Verteilerkasten im Diedorfer Ortsteil Hausen gefahren. Wie die Polizei berichtet, baute ein 42-Jähriger den Unfall, als er mit seinem Fahrzeug am Rangieren waren. Dabei beschädigte er nicht nur den Verteilerkasten, sondern auch das hintere Trittbrett seines Fahrzeugs. An beiden Objekten entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Die Telekom wurde unverzüglich über den entstandenen Schaden verständigt, um Ausfälle der Telefonleitungen zu vermeiden.