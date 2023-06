Diebe knacken Eierautomaten in Hausen und in Rommelsried

Nicht auf den Inhalt, sondern lediglich auf das Bargeld in Eierautomaten und Eierhütten haben es Diebe in Hausen und in Rommelsried abgesehen. Die Beute ist jedoch gering.

Automatenknacker haben am Mittwoch in Hausen und in Rommelried zugeschlagen. Den Inhalt der Eierautomaten und Eierhütten verschmähten die Täter und brachen stattdessen die Geldkassetten auf.

Der Aufbruch des Automaten in der Hausener Straße in Hausen ist laut Polizei zwischen Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Mai, passiert. In Rommelsried wurde die Geldkassette in der Deubacher Straße im Zeitraum von Montag auf Mittwoch, 29. bis 31. Mai, geknackt. Die Diebe erbeuteten jeweils Geldbeträge im geringen zweistelligen Bereich.