Transporterfahrer kollidiert in Hausen mit zehnjährigem Radler

Ein 44-Jähriger liefert in Hausen ein Paket aus. Anschließend setzt er mit dem Transporter zurück und übersieht den Buben, der hinter ihm mit dem Fahrrad wartet.

Ein zehnjähriges Kind hat der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch in Hausen übersehen. Der 44-Jährige hatte gegen 14 Uhr in der Gartenstraße angehalten, um ein Paket auszuliefern.

Der Bub, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, hielt hinter dem stehenden Transporter an. Plötzlich setzte der Fahrer jedoch zurück und erfasste den Radler. Der Zehnjährige stürzte daraufhin mit dem Rad und fiel zu Boden. Mit leichten Verletzungen musste der Bub mit dem Krankenwagen in die Kinderklinik Augsburg eingeliefert werden. Da der Transporter weder über einen Rückfahrwarner noch eine Rückfahrkamera verfügte, hätte sich laut Polizei der Fahrer bei der Rückwärtsfahrt einweisen lassen müssen. (thia)