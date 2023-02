Warum gerade in Hausen und Oggenhof so viele Fachkräfte in der Kita fehlen

Seit zwei Wochen ist die Schneeflöckchen-Gruppe der Kita in Oggenhof zu. Doch es geht auch um eine weitere Gruppe. Was die Schließung für Eltern bedeutet und wie es weitergeht.

Katja Merk* erinnert sich noch gut an jenen Montag vor einigen Wochen, als es plötzlich hieß, die Regentröpfchen-Gruppe in der Kita St. Nikolaus im Diedorfer Ortsteil Hausen werde bis Ende jener Woche schließen. Seit September besucht der zweieinhalbjährige Sohn der alleinerziehenden Mutter die Krippengruppe, sie selbst geht in dieser Zeit 17 Stunden in der Woche arbeiten. "Das war wie ein Schock. Aber erst, als ich dann zu Hause war, wurde mir so richtig bewusst, was das bedeutet", erzählt sie. Seitdem hat sich die Situation kaum verbessert. Weil Personal fehlt, können ab nächster Woche immerhin wieder fünf Kinder der Gruppe gleichzeitig in eine Notbetreuung kommen. Rund um die Schneeflöckchen-Gruppe der Kita St. Martinus gibt es nun Infos für die Eltern.

Gut zwei Wochen ist es her, seit der Träger der Kita St. Martinus, das Kita-Zentrum St. Simpert aus Augsburg, die Eltern über eine längerfristige Schließung der Schneeflöckchen-Gruppe im Ortsteil Oggenhof informiert hat. Unvorhergesehene Personalausfälle sind der Grund. Nun gibt es neue Informationen für die Eltern, die der Träger auf einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. Februar, den Eltern mitteilen will, so der Geschäftsführer des Kita-Zentrums, Günter Groll. Er sagt, dass einige Plätze für die Kinder der Gruppe in anderen Kitas des St. Simpert-Zentrums gefunden werden konnten. Ein Angebot der kommunalen Kita Villa Kunterbunt in Lettenbach kann zunächst nicht angenommen werden. Dort könnten Vorschulkinder aufgenommen werden - doch die gibt es in der betroffenen Gruppe gar nicht.

Eine Fachkraft darf allein nur fünf Kinder betreuen

Die Regentröpfchen-Gruppe in St. Nikolaus, fast in Sichtweite von St. Martinus, ist nach den Worten Grolls ebenfalls seit zwei Wochen von einer Schließung betroffen. Ab nächster Woche ist eine Fachkraft wieder vor Ort, eine zweite folgt Ende Februar. Allerdings darf sie immer nur fünf Kinder gleichzeitig betreuen. "Die Eltern sollen seitdem selbst organisieren, welches Kind wann kommen darf", sagt Luca Winter*, deren Sohn ebenfalls in diese Gruppe geht. Zurück zu jenem Montag, als die Schließung bekannt wurde: "Als ich zu Hause war, wollte ich gleich meinen Chef anrufen. Ich hätte ja am nächsten Tag gar nicht mehr arbeiten gehen können", so die alleinerziehende Katja Merk.

Es war ein Zufall, dass die Arbeitszeiten ihrer Schwester am nächsten Tag so lagen, dass sie ihren Neffen betreuen konnte. Seitdem jongliert Merk bei der Kinderbetreuung zwischen der Hilfe von Mutter und Schwester. Was sie bemängelt: "Wir wissen immer erst donnerstags oder freitags, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Ich kann erst dann meinen Chef anrufen. Teilweise muss der dann die Dienstpläne wieder umstellen. Zum Glück hat er viel Verständnis", sagt sie.

Die Eltern in der Gruppe halten zusammen

So müssen sich auch die Kolleginnen und Kollegen von Katja Merk kurzfristig auf den veränderten Dienstplan einstellen. Luca Winter arbeitet aus familiären Gründen im Moment nicht. Sie hat sich darum gekümmert, dass sich die Eltern untereinander verständigen konnten, wie die einzelnen Betreuungstage möglichst so aufgeteilt werden können, dass es allen hilft. "Zum Glück hat das geklappt, der Zusammenhalt in der Gruppe ist mega", sagt sie.

Lesen Sie dazu auch

Es ist jedoch nicht nur die aktuelle Situation, die sie beschäftigt. "Wir drehen uns gefühlt seit eineinhalb Jahren im Kreis", spricht sie die häufigen Wechsel in der Regentröpfchen-Gruppe an. Fünf Fachkräfte hätten sie und ihr Sohn in dieser Zeit dort erlebt. Eine ungute Situation, wie auch Günter Groll weiß. "Es ist im Kern nicht gut und nicht schön, wenn die Kontaktpersonen, sei es in der Krippe oder in der Kita, wechseln." Das sei inzwischen jedoch fast zum Standard geworden, "sicher auch durch den Fachkräftemangel". Das Kita-Zentrum versuche sich dagegen zu wehren, etwa durch hohe Wertschätzung der Mitarbeiterinnen, die sich in vielen Punkten zeige.

Manchmal sagt Fachpersonal ganz kurz vor Arbeitsbeginn ab

Doch schwach werde man dann, wenn andere Punkte die Mitarbeiterinnen stärker überzeugten, seien es Anwerbungsprämien oder Arbeitsmarktzulagen. Manchmal sei es auch einfach nur ein kurzer Weg zum Arbeitsplatz, der punkte. "Wir legen traditionell großen Wert auf ein gutes Arbeitsklima, genießen als Arbeitgeber einen guten Ruf, zahlen hohe Gehälter, bieten eine Zusatzrente und ermöglichen Fortbildungen", so Groll. Doch manchmal käme es auch anders als geplant. "Krankheitsbedingte Ausfälle und Fachkräfte, die kurz vor dem Arbeitsbeginn plötzlich absagen, bereiten uns in diesem Fall so große Probleme, dass wir sie leider nicht auffangen können."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Günter Groll nennt noch einen weiteren Grund. "Es mag auch mit der baulichen Situation zusammenhängen, dass wir nur schwer Personal finden." Dass die Kita St. Nikolaus in einem ganz neuen Gebäude ist, wird nun zum doppelten Problem. Aufgrund eines Wasserschadens und wegen Sanierung alter Räume in St. Martinus mussten Gruppen ausgelagert werden, auch in die Container in Oggenhof. "Für Fachkräfte, die sich den Arbeitsplatz aussuchen können, mag eine Kita in einem Container nicht unbedingt die erste Wahl darstellen." Und weil St. Nikolaus neu auf dem Markt ist, könne man zugleich nicht auf ehemalige Praktikanten zugehen, die sich häufig stark mit ihrer Ausbildungseinrichtung verbunden fühlen. Man werde aber weiterhin alles tun, um die Situation zu verbessern, so Groll.

* Die Namen der Mütter sind geändert.