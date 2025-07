Kleiner Hebauf am neuen Lagergebäude

„Wer wois, was ein Hebauf ist?“, fragte Ellgaus Bürgermeisterin, Christine Gumpp, mitten auf der Baustelle in der Auenstraße in Ellgau eine Schar von Grundschülerinnen und Grundschülern. Dann passierte das, was die Rathauschefin befürchtet hatte: Nur ein Kinderfinger wird in die Höhe gereckt.

Das Kind erklärt, dass auf einer Baustelle – wenn der Dachstuhl fertig errichtet ist – der sogenannte Hebauf gefeiert wird. Nickend bestätigt die Bürgermeisterin die Antwort und fühlt sich auch in ihrer Sorge bekräftigt, dass gerade Kinder die Tradition eines Hebaufs gar nicht mehr kennen. Grund genug für die Rathauschefin, mit den vier Klassen der Ellgauer Grundschule einen „kleinen Hebauf“ zu feiern, denn das neue Lagergebäude, in dem später auch die Mosterei einziehen wird, steht bereits.

Den Ellgauer Kindern wird der Hebauf erklärt

Die alte Tradition des Hebaufs, der dann gefeiert wird, wenn der Rohbau abgeschlossen und der Dachstuhl errichtet ist, hat Christine Gumpp für die Grundschülerinnen und Grundschüler kindgerecht umgesetzt. Nach der kurzen Erläuterung vor der Baustelle stieg die Rathauschefin aufs Dach.

Das bunt geschmückte Richtbäumchen, das die Grundschülerinnen und Grundschüler zur Baustelle mitbrachten, wurde befestigt. Daniel Fünffinger von der Zimmerei Ehleiter trug seinen Richtspruch vor, der so begann: „Hier steht gar herrlich anzuseh’n – der Bauherr wird es gern gesteh’n – das neue Dach stolz aufgericht‘. Brav tat ein Jeder seine Pflicht, der an dem Bau mit tätig war, man scheute Müh nicht noch Gefahr …“

In Ellgau fliegt kein Glas vom Dach - sondern erstmal Wasser

Anstatt des Glases, das bei einem Hebauf traditionell vom Dach geworfen wird, wurde es für die Kinderschar vor dem neuen Lagergebäude kurzfristig nass. Mit dem Wasserschlauch sprühte der Zimmerer etwas Wasser in die Menge, die Kinder liefen kreischend umher und sammelten sich dann doch wieder vor dem Rohbau – schließlich hatte Bürgermeisterin Gumpp noch ein weiteres Highlight in petto. Zwei Körbe voller Süßigkeiten warf die Rathauschefin in die Menge – und die Kinder sammelten Schokoriegel und Gummibärchen ein, bevor sie wieder zurück in die Schule marschierten.

Errichtet wurde das erste von zwei Gebäuden recht schnell. Im März war der Spatenstich. Mit den „Kleinen“ habe sie nun den „kleinen Hebauf“ gefeiert, den sie als „Stempel“ erklärt, der besagt: Die Wände und der Dachstuhl sind fertig. Der „große“ Hebauf – für den neuen Veranstaltungsstadel – ist für Ende September geplant. Dann wird es voraussichtlich keine Süßigkeiten regnen, sondern stattdessen etwas zu essen geben für die am Bau Beteiligten und alle Eingeladenen.