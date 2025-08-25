Bei Gartenarbeiten Hecke in Brand gesetzt

Wegen eines Heckenbrands musste die Feuerwehr am Samstag in Neusäß ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 75-Jähriger in seinem Garten an der Dieboldstraße gegen 12.30 Uhr Unkraut vernichten wollen. Laut Polizei bedachte er dabei nicht, dass seine Hecke strohtrocken war. Die fing deshalb schnell Feuer.

Auf etwa sieben Metern brannte die Hecke vollständig ab. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Den Sachschaden schätzt die Gersthofer Polizei auf rund 3500 Euro. (kinp)