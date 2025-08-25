Icon Menü
Hecke gerät bei Gartenarbeiten in Neusäß in Brand

Neusäß

Bei Gartenarbeiten Hecke in Brand gesetzt

Ein 75-Jähriger vernichtet in seinem Garten mit einem Bunsenbrenner Unkraut. Dann fängt seine Hecke in Neusäß an zu brennen.
    • |
    • |
    • |
    Wegen eines Heckenbrands musste die Feuerwehr am Samstag in Neusäß ausrücken.
    Wegen eines Heckenbrands musste die Feuerwehr am Samstag in Neusäß ausrücken. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Wegen eines Heckenbrands musste die Feuerwehr am Samstag in Neusäß ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 75-Jähriger in seinem Garten an der Dieboldstraße gegen 12.30 Uhr Unkraut vernichten wollen. Laut Polizei bedachte er dabei nicht, dass seine Hecke strohtrocken war. Die fing deshalb schnell Feuer.

    Auf etwa sieben Metern brannte die Hecke vollständig ab. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Den Sachschaden schätzt die Gersthofer Polizei auf rund 3500 Euro. (kinp)

