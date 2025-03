Erfolgreiche Müllsammelaktion rund um Hegnenbach

Auch in diesem Jahr veranstalteten die Garten- und Blumenfreunde Hegnenbach wieder ihre alljährliche Müllsammelaktion. Trotz Wind und Regen fanden sich rund 30 kleine und große Helferinnen und Helfer vor dem Bürgerhaus ein. Die einzelnen Gruppen strömten in verschiedene Richtungen aus und sammelten fleißig Unrat ein. Sie fanden wieder viel zu viel Müll, wie der fast volle Autoanhänger an Schluss bewies, und das nur nach rund zwei Stunden. Als Dankeschön für die Unterstützung gab es im Anschluss eine Stärkung für alle im Bürgerhaus Hegnenbach.

