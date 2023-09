Hegnenbach hat jetzt eine Streuobstwiese – für alle?

Plus Äpfel, Birnen und Pfirsiche sollen hier gedeihen. Außerdem ist geplant, den alten Schlittenberg wieder zu aktivieren. Wer hier ernten darf.

Knackige Äpfel, saftige Birnen, süße Kirschen, Erdbeeren und Himbeeren werden die Hegnenbacher auf der liebevoll gestalteten Streuobstwiese so bald nicht ernten können. Aber offiziell eröffnet und feierlich eingeweiht wurde sie am Samstag von Bürgermeister Florian Mair, der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat zusammen mit Vertretern des Vereins für Garten- und Blumenfreunde. Die Segnung nahm Pater Jiby vor. Der Dorfchor ließ es sich nicht nehmen, ausgewählte Lieder beizutragen.

Mit der Wiese an der Kirche am Jörgberg wurde ein geeignetes Grundstück gefunden, erzählt Tanja Timper, Vorsitzende vom Verein für Garten- und Blumenfreunde Hegnenbach. Die Wiese, die Eigentum der Kirche ist, wurde vom Verein gepachtet und mit viel Herzblut gestaltet und im Rahmen des Regionalbudgets vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster gefördert. Florian Mair, Vorsitzender dieser Interkommunalen Zusammenarbeit, freute sich, dass mit diesem Naturprojekt ein Ort für Groß und Klein geschaffen wird. "Es ist ein Platz für die Gemeinschaft, die hier gemütliche Stunden verbringen kann", sagte er. Die Gemeinde Altenmünster werde noch ein "Bänkle" sponsern, versprach Mair und wünscht beim Obsternten viel Erfolg.