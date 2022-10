Der Kreis Augsburg im Heimat-Check: Heile Welt mit Nachholbedarf

Plus Im großen Heimat-Test unserer Zeitung bescheinigen 4500 Menschen dem Augsburger Land eine hohe Lebensqualität und benennen deutlich einige Schwächen. Was ist da dran?

Der große Heimat-Check unserer Zeitung fürs Augsburger Land ist da. Ergebnis: Oft richtig gut, aber nirgends echt spitze – mit einer Ausnahme. So sieht das Stimmungsbild für die 46 Städte und Gemeinden in Schwabens einwohnerstärkstem Landkreis aus, der seine Größe auch beim Stimmungstest für die Heimat zeigt: 4500 Teilnehmer hatte die Online-Befragung unserer Redaktion.