Fischacher lieben ihre Lebensqualität - wünschen sich aber besseren ÖPNV

Ein gutes Vereinsleben und Zusammenhalt, das macht das Leben in Fischach aus. Doch es gibt Bereiche, in denen mehr getan werden könnte. Etwa beim öffentlichen Nahverkehr.

Was macht das Leben in Fischach so lebenswert? Das wollte die Augsburger Allgemeine in der großen Heimatcheck-Umfrage wissen. Denn dass es Lebensqualität in Fischach gibt, das finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Fischach auf jeden Fall. Keinen anderen Parameter beantworten die 77 Personen aus der Staudengemeinde so positiv wie eben die Lebensqualität. Auf einer Skala von 1 bis 10 erreicht sie einen Wert von 8,2. Es scheint vor allem das Vereinsleben zu sein, dass die Fischacherinnen und Fischacher an ihrem Ort so lieben. Dessen Angebote und Möglichkeiten werden mit 8,0 Punkten bewertet.

Eine Vereinsinitiative ist es auch, die in jedem Jahr rund um Christi Himmelfahrt das Volksfest veranstaltet, dafür zeichnet der Musikverein verantwortlich. Das Erfolgsrezept dabei: für jeden Musikgeschmack und für jede Altersgruppe ein Angebot machen, so die Organisatoren vom Vereinsvorstand vor einiger Zeit.

Alle Menschen mitnehmen und niemanden vergessen, das prägt den Zusammenhalt in Fischach und steht wohl auch für Lebensqualität. So gibt es seit wenigen Jahren eine Tafel. Deren Gründer Peter Reidel sieht das im Gespräch mit der Redaktion so: "Erst, wenn die Tafel nicht mehr nötig ist, haben wir unser Ziel erreicht."

Polizei reagiert gut, wenn die Sicherheit gefährdet ist

Außerdem erkennen die Bürgerinnen und Bürger an, dass man in Fischach um die öffentliche Sauberkeit bemüht ist, der Wert liegt hier überdurchschnittlich bei 7,5. Verantwortlich dafür sind sicher unter anderem die Bemühungen, möglichst effektiv dagegen vorzugehen, wenn etwa an der Schule durch Graffiti oder an der Wassertretanlage in Willmatshofen durch Scherben Missstände festgestellt werden. Auch das Gefühl der Sicherheit liegt mit 6,3 in Fischach noch über dem Durchschnitt. Dabei geht es auch um die Präsenz der Polizei.

Stark bemüht hat sich die Kommunalpolitik seit mehr als zehn Jahren um die Entwicklung des Einzelhandels vor Ort. Ziel war, Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Ortsmitte zu halten oder sogar wieder dorthin zurückzubekommen. Das wird mit einer Bewertung von 6,7 honoriert. Insgesamt liegt die Marktgemeinde mit Platz 21 im guten Mittelfeld der insgesamt 46 Städte und Gemeinden im Landkreis Augsburg. Das bedeutet aber auch, dass nicht alles gut läuft in Fischach. "Kinder und Jugendliche werden in Fischach vergessen", bemerkt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer.

Die Gemeinde soll mehr tun für Kinder und Jugendliche

Das spiegelt sich auch in der Bewertung wider. Mit nur 6,1 wird das Angebot für Kinder und Jugendliche bewertet. Darin enthalten sind auch Angebote der Kinderbetreuung etwa in den Kindertagesstätten oder schulische Angebote. Die Kommunalpolitik scheint sich bewusst zu sein, dass hier etwas getan werden muss. Im Moment sind zwei neue Gruppen für die Kita St. Michael in Planung.

Der Heimat-Check für Fischach 1 / 4 Zurück Vorwärts An der Online-Umfrage zum Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen beteiligten sich insgesamt 25.179 Menschen aus den Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung – eine enorme Resonanz.

Aus der Gemeinde Fischach machten 77 Teilnehmer mit. Auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten konnten jeweils Bewertungen in 14 Themenbereichen vergeben werden.

Zumeist gab es dabei jeweils zwei Fragen. Die angegebene Note bezieht sich auf den jeweiligen Mittelwert und wird in Bezug auf alle Gemeinden berechnet.

Ähnlich scheint die Lage aber nicht allein für junge, sondern auch für die ältere Generation zu sein. Angebote für Senioren werden kaum besser bewertet, nämlich mit 6,2. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer erklärt, wie die Bewertung zustande kommt: "Die Zahl der Leerstände steigt. Die wenigen Gastronomiebetriebe haben immer weniger Öffnungszeiten. Nachts und am Wochenende kein ÖPNV. Theater, Kino und Konzertbesuche sind uns daher verwehrt, weil wir nicht mehr Auto fahren."

Folglich werden auch verwandte Bereiche unter dem Durchschnitt bewertet: Gastronomie mit 6,1, das Angebot in Kultur und Freizeit mit 5,9 und auf dem letzten Platz das Angebot des ÖPNV mit mageren 4,2 Prozent.

Wichtig: eine gute Netzabdeckung im Homeoffice

Ob sich das in den kommenden Jahren ändert? Beschlossen ist zumindest die Wiederinbetriebnahme des regelmäßigen, täglichen Verkehrs auf der Staudenbahn. Doch dafür ist noch viel zu tun: Ein neuer Bahnhof am Ortseingang aus Richtung Margertshausen ist in Planung, ebenso ein Parkplatz für Pendler. Eine Möglichkeit, das Ursprüngliche der Stauden zu erhalten und im Klimaschutz aktiv zu sein, sieht ein Teilnehmer auch in einer höheren Digitalisierung. "Schnelles Internet (Homeoffice) und eine gute Netzabdeckung sind dafür notwendig", schreibt er. Die Bewertung lag in dieser Kategorie allgemein bei 5,1.