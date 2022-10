Heimat-Check

Gablinger schätzen ihr Vereinsleben – aber ein Supermarkt fehlt

Über dem Schmuttertal bieten das Schloss Gablingen und die Kirche St. Martin einen idyllischen Anblick. Doch die Teilnehmenden unseres Heimat-Checks sehen großen Verbesserungsbedarf an mancher Stelle.

Plus Beim Heimat-Check unserer Zeitung erhält die Gemeinde Gablingen die meisten Punkte im Bereich Verkehr. Unzufriedenheit herrscht beim Bereich Kultur und Freizeit.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Gablingen liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gersthofen. Mit ihren gut 4700 Einwohnerinnen und Einwohnern hat sie sich dennoch ihren ländlichen Charakter bewahrt. Dies wirkt sich allerdings auf die Ergebnisse in unserem Heimat-Check aus: Mit einer durchschnittlichen Gesamtbewertung von 5,3 Punkten liegt sie auf Platz 37 im hinteren Drittel unter den 46 Kommunen im Landkreis. Nur in drei von den 14 abgefragten Kategorien belegt Gablingen einen überdurchschnittlichen Rang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

