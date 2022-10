Heimat-Check

vor 32 Min.

In Diedorf lässt es sich sicher leben und gut einkaufen

In Diedorf lässt es sich überdurchschnittlich gut leben, finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Heimat-Checks. Wenn da die Belastung durch die B300 nicht wäre.

Plus Die Lebensqualität in der Gemeinde im Schmuttertal ist hoch - wenn da nicht der Ärger über den Verkehr auf der B300 wäre.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Wenn es um die Qualität des Lebens in der Marktgemeinde Diedorf geht, dann sind die Menschen dort im Grunde recht zufrieden. Eine Umfrage der Augsburger Allgemeinen hat ergeben, dass 218 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Lebensqualität in der Gemeinde im Schmuttertal auf einer Skala mit 8,2 bewerten. Dabei steht null für den schlechtesten Wert, zehn für den besten. Damit liegt die Meinung der Befragten zu ihrem Heimatort ein gutes Stück über dem Durchschnitt im Landkreis Augsburg (7,6). Doch was macht die Lebensqualität vor allem aus?

