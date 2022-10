Heimat-Check

06:00 Uhr

Viele Geschäfte, viele Ärzte: Neusässer loben Lebensqualität

Plus In vielen Bereichen belegt Neusäß im Heimat-Check einen herausragenden Platz. Es gibt aber auch Kritik am Wohnungsmarkt und an der hohen Verkehrsbelastung.

Von Angela David Artikel anhören Shape

"Mitten im Schönen", so der Slogan der Stadt Neusäß, lebt es sich im Allgemeinen sehr gut – das denken zumindest die Teilnehmenden der Online-Umfrage Heimat-Check unserer Zeitung, an der insgesamt 392 Neusässerinnen und Neusässer teilgenommen haben. 55,6 Prozent sind weiblich, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verheiratet (67,1 Prozent). Beim Heimat-Check vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Bereichen Punkte von null (ganz schlecht) bis zehn als positivste Bewertung. Die Ergebnisse liegen nun vor. Wir stellen diese in den kommenden Wochen in allen Gemeinden vor.

