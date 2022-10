Wo beim liaben Herrgöttle in Biberbach der Schuh drückt

Plus Im Heimat-Check unserer Zeitung bekommt Biberbach viele gute Noten. Doch in einem Punkt sind die Befragten ganz und gar nicht zufrieden.

Grundsätzlich ist es schön und ordentlich in Biberbach. Die Lebensqualität insgesamt und das Vereinsleben im Ort werden geschätzt und landen bei unserem Heimatcheck mit 7,7 und 7,3 von möglichen 10 Punkten weit vorne in der Bewertungsskala. Damit liegt die kleine Gemeinde mit der berühmten Wallfahrtskirche im Landkreisdurchschnitt (7,63 und 7,53). Höher stuften die Teilnehmer der Umfrage nur noch die Sauberkeit mit 8,21 Punkten ein. Ganz anders sieht es mit der Mobilität aus. Hier drückt viele Biberbacher der Schuh.