Zusmarshausen punktet mit Gastronomie und Lebensqualität

Plus Beim Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen haben die Zusmarshauser ihren Heimatort selbst bewertet. Für vieles gibt es gute Noten. Manches wird jedoch kritisch bewertet.

Zusmarshausen hat vieles zu bieten. Hier steht nicht nur eine der größten Stromtankstellen Deutschlands. Der 6500 Einwohner zählende Ort im Westen des Landkreises Augsburg punktet im Freizeitbereich unter anderem mit dem Rothsee als Ausflugsziel und mit einem Schloss, das noch aus dem Mittelalter stammt. Das Gebäude beherbergt heute den Forstreviersitz der Bayerischen Staatsforsten. Hier werden große Teile der "Westlichen Wälder" verwaltet, die als Naherholungsgebiet rund um Zusmarshausen und darüber hinaus sehr beliebt sind.