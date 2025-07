Der Heimat- und Trachtenverein Gersthofen macht beim Fest des Gauverbands eine gute Figur

Der Heimat- und Trachtenverein Gersthofen hat mit einer Gruppe am großen Fest des Altbayerisch-Schwäbischen Gauverbands teilgenommen. Die Veranstaltung im Stadtpark von Senden (Landkreis Neu-Ulm) war für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis und zeigte die Verbundenheit der Gersthofer mit dem Gauverband und den befreundeten Vereinen aus der Region.

Die Veranstaltung begann mit einem feierlichen Freiluftgottesdienst, bei dem zahlreiche Trachtengruppen aus der Region vertreten waren. Beeindruckend war der große Festumzug durch Senden, an dem der Gersthofer Verein mit einer Abordnung teilnahm. In feiner Tracht präsentierten sich die Gersthofer Vereinsmitglieder und sie wurden von den Zuschauern am Straßenrand entsprechend begeistert empfangen.

Im Festzelt beteiligte sich der Verein anschließend am Fahnen­einzug sowie an den Ehrentänzen. Er trug so aktiv zum kulturellen Programm des Tages bei. (Melina Drüssler)

