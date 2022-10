In Altenmünster wird die Lebensqualität hochgeschätzt

Plus Beim Heimat-Check unserer Zeitung erhält die Gemeinde viele Punkte für die gute Lebensqualität. Unzufriedenheit herrscht hingegen beim Nahverkehr.

Ein ländlicher Ort mit viel Lebensqualität: Nur sehr wenige Gemeinden im Landkreis haben beim Heimatcheck der Augsburger Allgemeinen noch mehr Punkte für die Lebensqualität erhalten als Altenmünster. Trotzdem haben die 92 Teilnehmer aus Altenmünster bei unserem großen Online-Stimmungstest auch Kritik angebracht. So kamen nicht alle der 14 abgefragten Kategorien immer nur gut weg. Vor allem der Nahverkehr sorgt für Unzufriedenheit im Ort. Mit einer durchschnittlichen Gesamtbewertung von 5,9 liegt die Gemeinde im Nordwesten des Landkreises im hinteren Mittelfeld aller 46 Gemeinden.