Heimatverein Neumünster spendet für Hochwasseropfer

Den kompletten Erlös des Brunnenfestes, der zum zehnjährigen Vereinsjubiläum gesammelt wurde, spendete der Heimatverein Neumünster an die Hochwasseropfer der Gemeinde Altenmünster. 1700 Euro waren dabei zusammengekommen. Der Verein, der derzeit aus 73 Mitgliedern besteht, bereichert das Dorfleben. Die jungen Männer organisieren erfolgreiche, weit über Neumünster hinaus beliebte, Stadlfeste mit der Band „Freinacht“. Auch die Glühweinparty mit dem SSV, die Stadl-Weihnachtsfeier und das Oldtimertreffen mit Feldtag finden viel Zuspruch. Und wie es sich für einen Heimatverein gehört, sind die Jungs natürlich auch beim Maibaum-Aufstellen aktiv. Für dieses Jahr ist die Renovierung der Maibaumverankerung in der Dorfmitte und die Restaurierung der Sitzbänke an den Wald- und Feldwegen um Neumünster geplant.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.