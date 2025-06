Der beliebteste Busfahrer ist auch einer der treuesten

In den Pfingstferien hat er eine Reisegruppe nach Frankreich gebracht, seit Montag fährt er im Norden des Landkreises wieder Schülerinnen und Schüler zu ihrem Zielort. Bei einer Abstimmung von Hitradio RT.1 ist Helmut Haas zum besten Busfahrer gekürt worden. Seit 32 Jahren fährt er für das gleiche Unternehmen. „Teils habe ich schon die Eltern der Kinder zur Schule gefahren, die jetzt bei mir sitzen“, erzählt „Helmi“, wie seine Mitfahrer ihn nennen, und lacht. 57 Jahre ist Haas alt. Man merkt, ihm macht sein Beruf auch nach all der Zeit großen Spaß.

Der Meitinger Busfahrer kennt alle Fahrgäste beim Namen

Haas‘ Chef ist Stefan Wörle, der das Meitinger Busunternehmen Meier leitet. „Unsere Fahrer kennen manche Kinder von der Grundschule bis zur zehnten Klasse“, sagt er. Jedes Kind würde beim Einstieg in den Bus namentlich begrüßt. „Wenn dann jemand fehlt, fragen unsere Fahrer nach.“ Haas sei vor allem in Richtung Norden unterwegs und bringe die Schülerinnen und Schüler in die Meitinger Schulen.

Über den Titel „Bester Busfahrer“ haben sich sowohl Haas als auch sein Chef gefreut und meinten beide: „So etwas tut gut.“ (corh)