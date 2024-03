Kabarettist Bewie Bauer ist kein stilles Wasser, sondern ein lauter Bach

Kabarett gab es im Gemeinschaftshaus in Hennhofen. Und alle Anwesenden ließen sich von Bewie Bauers Sprüchen begeistern.

Ein toller Bewie Bauer und ein bestens gelauntes Publikum: So präsentierte sich das rockige Musikkabarett „Ein Teenager wird 50!“ im Gemeinschaftshaus Hennhofen, organisiert wie immer von der Freiwilligen Feuerwehr. Doch bevor es soweit war, kam er als Georg Schönberger auf die Bühne und gab Anweisungen für die nächsten zwei Stunden.

Dabei wurde auch die Reaktionsfähigkeit per Applaus geübt vom einfachen über frenetisches Klatschen bis hin zur Ekstase. Unglaublich komisch erzählte der Kabarettist und Musiker Bewie Bauer (der Name stammt übrigens aus dem Telefonalphabet: A wie Anton, „Be wie Bauer“) von seiner Kindheit mit fünf Brüdern, von der Suche nach einer Partnerin, die sich nicht immer so einfach gestaltete. Dass er sich deswegen eine Wade rasierte, um wenigstens das Gefühl zu haben, im Bett neben einer Frau zu liegen, gefiel dem Publikum.

Kabarett in Hennhofen mit skurrilen Figuren

Und auch die Ärztin, die sich vor der Untersuchung als Kfz-Mechaniker verkleidet, weil Bewie an Weißkittelhypertonie leidet. Genauso komisch sind seine grandiosen Parodien wie die des Gesundheitsministers Karl Lauterbach („Ich bin kein stilles Wasser, sondern ein lauter Bach“) oder des Papstes Benedikt mit seinem Halleluja. Nach skurrilen Figuren aus seinem bayerischen Alltag wie Specki, der an Ufos glaubt, aber nicht an Deos und dem Bürgermeister Georg Rampfinger mit einem überaus komischen Grußwort, brachte er eine E-Gitarren-Version der Bayernhymne, die am Begräbnis von Franz-Josef Strauß über den ganzen Tag zu hören war. Er sprengte an diesem Abend die Grenzen zwischen Comedy, Parodie und Musikkabarett. Er, der eigentlich Gitarrist werden wollte, leide jetzt unter GAS, dem Gitarren-Anschaffungs-Syndrom, sagt er.

Die Rocksongs, die er auf seiner Herzchen-Gitarre oder auf der silberfarbenen Gitarre spielt (sie haben übrigens alle einen Namen außer einer), sind aus Zeiten, in denen noch AC/DC und Queen rockten. „Wer am lautesten plärrt“ und „Ins Hirn neigschissen“ sind nur zwei Stücke aus seinem umfangreichen Repertoire. Manchmal wird er ein bisschen nachdenklich und am Ende dann doch wieder urkomisch – mit einem Wort: kurzweilig halt! Wie gut, dass zu Beginn der Applaus geübt wurde. Der fiel nämlich richtig frenetisch aus.

