Keine Instrumente: So war der Auftritt der Augsburger Band Cash `N`Go im Feuerwehrhaus

Wo sie auftauchen, bleibt kein Platz leer. Cash-n-Go sind ein Garant für ausverkaufte Veranstaltungen. So auch im Gemeinschaftshaus der Freiwilligen Feuerwehr in Hennhofen, wo sie bereits ihr drittes Konzert gaben, zuletzt 2017. Die Augsburger verbreiteten musikalischen Genuss und gute Laune. Kein Wunder, denn hier sind Gesangs- und Soundexperten am Werk, die A-Cappella-Musik vom Feinsten auf die Bühne bringen. Wer braucht schon Instrumente, wenn Stimmen vorhanden sind oder wie die Sängerin erklärte: „Keine Instrumente, sondern alles la la.“

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehrhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hennhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis