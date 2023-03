11.000 Euro Schaden bei Unfall in Herbertshofen

Ein 25-jähriger Autofahrer versucht noch, den Unfall zu verhindern, fährt dabei aber über mehrere Schilder einer Verkehrsinsel.

In Herbertshofen hat es am Mittwochabend gekracht. Wie die Polizei berichtet, bog hier gegen 21.30 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer von der Ulrichstraße kommend nach links in die Kreisstraße Richtung Meitingen ein. Dabei nahm er einem 25-jährigen Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Meitingen unterwegs war, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der 25-Jährige eine Vollbremsung und zog sein Auto nach links. Dabei überfuhr er mehrere Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel. Öl, das aus dem Auto des 25-Jährigen austrat, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen abgebunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro Schaden. (AZ)