36 Jahre Einsatz für die Gemeinde: Kirchenpfleger in St. Clemens verabschiedet

Ganze 36 Jahre hat Alfons Büchele in St. Clemens Herbertshofen-Erlingen als Kirchenpfleger gewirkt. Gemeinsam mit Josef Steppich, der 18 Jahre Kirchenverwaltungsmitglied war, und Thomas Asam, der sich dort zwölf Jahre eingesetzt hat, verabschiedete ihn Pfarrer Gerhard Krammer feierlich in einer Abendmesse. Alfons Büchele arbeitete unter insgesamt fünf Pfarrern und konnte im Laufe seiner Amtszeit zahlreiche Renovierungen durchführen. So wurden zum Beispiel die Kirchendecke gesichert, die Kirche und der Turm außen renoviert, eine neue Heizung, eine Alarmanlage und eine neue Turmuhr eingebaut. Auch die Grundlage für eine Weiterentwicklung in der Zukunft ist gelegt: Verwaltungsleiter Manfred Künzl bedankte sich bei ihm für Planung und Gutachtenanforderung für weitere umfangreiche Baumaßnahmen. Dazu zählt unter anderem die statische Sicherung und Innenrenovierung der Kirche, die Erneuerung der Orgel, der Neubau eines Gebäudes mit Garage und Lagerraum im Pfarrhof und eine feuertechnische Sicherung des Pfarrheims. Mit diesen Vorarbeiten und einem in Bücheles Amtzeit geschaffenen finanziellen Polster können die Arbeiten zeitnah beginnen - nachdem auch die Diözese Mittel freigegeben hat. Neuer Kirchenpfleger ist Bernhard Losleben, auch Walli Kimmel und Matthias Kruck werden weiterhin der Kirchenverwaltung angehören. Neu dazu kommen Christa Fünffinger, Achim Hietmann und Martin Trieb.

Verabschiedet wurde im Rahmen der Abendmesse auch das Ehepaar Zimmermann, das mehr als 30 Jahre Hausmeister im Pfarrheim war. Die neue Hausmeisterin ist Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andrea Endler. Mesnerin Franziska Raba bekommt ab Sommer mit Eugen Sindl wieder eine Vertretung. Pfarrer Gerhard Krammer dankte allen für ihr wichtiges Wirken für die Pfarrgemeinde. Ein anschließendes Treffen im Pfarrheim gab die Möglichkeit, sich über die Vergangenheit und Zukunft in der Pfarrgemeinde auszutauschen. (AL)

