83-Jähriger kracht in Herbertshofen mit voller Wucht gegen Hauswand

Ein 83-jähriger Autofahrer will bei einem Discounter in Herbertshofen rückwärts ausparken. Doch er gibt zu viel Gas.

Völlig misslungen ist das Ausparkmanöver eines 83-jährigen Autofahrers am Mittwoch in Herbertshofen. Dabei wurde der Senior leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Der Senior wollte laut Polizei gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ulrichstraße rückwärts ausparken. Nachdem er den Rückwärtsgang eingelegt hatte, gab er zu viel Gas und krachte mit voller Wucht in die Hauswand des Discounters. Der 83-jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)