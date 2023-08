Auffahrunfall in Herbertshofen wird teuer

Ein Autofahrer erschrickt und will in Herbertshofen einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Er löst damit eine Kettenreaktion aus.

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall in Herbertsthofen enstanden. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Ulrichstraße in nordwestlicher Richtung. Als er an einem geparkten Wagen vorbeifahren wollte, kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Der Mann steuerte sein Auto nach rechts, woraufhin er ins Heck eines geparkten Wagens krachte. Der Anstoß war so heftig, dass er dieses Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug aufschob.

Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 0,42 Promille an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme gemacht. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (kar)