Aus der Schulfreundschaft wurde eine Lebenspartnerschaft

Plus Johanna und Willibald Stadtherr sind seit 60 Jahren verheiratet. Beide sind in vielen Vereinen des Orts aktiv.

Das Jubiläum der diamantenen Hochzeit, 60 gemeinsame Ehejahre, feierten im Meitinger Ortsteil Herbertshofen Willibald und Johanna Stadtherr (geb. Kuttelwascher). Willibald Stadtherr ist ein gebürtiger Egerländer und seine Ehefrau Johanna erblickte in Iglau an der tschechischen Grenze das Licht der Welt. Im Zuge der Vertreibung mussten beide mit ihren Familien im Jahre 1949 ihre Heimat verlassen. Schon in Kindheitsjahren lernten sich Willibald Stadtherr und Johanna Kuttelwascher während der Schulzeit in der damaligen Herbertshofener Volksschule kennen.

Bei einem Tanzabend in einer Ellgauer Gaststätte schoss Amor schließlich seine Pfeile ab, aus Freundschaft wurde Liebe. Im Jahre 1963 gaben sich die beiden Jungverliebten in der Herbertshofener St. Clemens Kirche vor Pfarrer Paul Metz das Ja-Wort fürs Leben. Nach der Heirat lebte das junge Ehepaar im Eigenheim der Eltern des Bräutigams. Im Laufe der nächsten Jahre kamen die beiden Töchter Christine und Silvia zur Welt. Mittlerweile bereichern fünf Enkelkinder den Familienkreis. Willibald Stadtherr, in Freundeskreisen nur liebevoll „Hasen-Willi“ genannt, war 42 Jahre in der Augsburger Hasenbrauerei als Gebietsleiter tätig, während seine Ehefrau Johanna 40 Jahre im Büro der ortsansässigen Firma Streit arbeitete.

