Bei der Meitinger Fastenpredigt teilt ein Bär ordentlich aus

Wolfgang Wagenknecht schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle des besonderen Fastenpredigers in Meitingen. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Die ersten Klänge aus dem Dschungelbuchsong „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ kündigten ihn an: Wolfgang Wagenknecht schlüpfte – ebenso wie bei seiner ersten Fastenpredigt im Jahr 2019 – erneut in das weiße Bärenkostüm, ließ sich durch die vollbesetzten Stuhlreihen der Gäste des Starkbierfestes bei den Lechtalschützen in Herbertshofen schieben, um anschließend eine Fastenpredigt zu schmettern, bei der Politiker und Vereinsmitglieder gleichermaßen ihr Fett wegbekommen sollten.

Nachdem der Bär die „Starkbierfreund-Innen und Außen" begrüßte, "Gendersternchen und LGBTs“ und damit direkt mit den ersten Worten die doch recht komplizierte gendergerechte Sprache anprangerte, legte der 41-Jährige los – mit Bernhard Kraus, seinem Ministranten in Rot-Weiß, und dessen kecken Sprüchen von der Seite. Zuerst nahm der Bär die „D- und E-Promis“ ins Visier – also den Tisch, an dem Mitglieder des Gemeinderats und andere Politiker saßen. Wagenknecht richtete seinen Blick zurück auf die Kommunalwahl 2020 und stellte diesen Zusammenhang in den Raum: „Am Sonntag war Kommunalwahl und zack: Corona! Fast als hätten wir am Sonntag das Virus gewählt.“

Hängebrücke über den Lech? Das kann Folgen haben

Die Idee, eine Fußgänger- und Fahrrad-Hängebrücke über den Lech zu errichten, die den Naherholungswert stärken und den Wirtschaftsstandort pushen könnte, machte der Bär zum Thema. Überspitzt skizzierte Wagenknecht den Neubau des Naturfreundehauses, der damit einhergehen würde, warf das Schlagwort der „Erlebnisgastronomie Lechbrücke“ in den Raum und sah schon einen McDonalds und eine Sanifair-Toilette, die es eigentlich nur an großen Autobahnrastplätzen gibt, entstehen.

Dann schwenkte Wagenknechts Fokus auf das nächste politische Schwerpunktthema: den Landtagswahlkampf. Der 41-Jährige sprach von „dunklen Wolken“, da Georg Winter mit 72 Jahren nicht mehr antreten will – und das nach gerade mal 33 Jahren als Landtagsabgeordneter, in denen der Politiker „jeden Hennastall von Syrgenstein bis Neukirchen, jeden Meter Fahrradweg und jedes Kneippbecken“ besucht, eine Affäre um die Beschäftigung von Familienangehörigen ausgesessen habe und dafür vom Fastenprediger die „goldenen Hasabolla von den Lechtalschützen“ als Präsent erhielt.

Rat an Fabian Mehring: Nicht abheben jetzt

Die nächsten auf der Liste vom Meitinger Bär: der „Meister Propper der Freien Wähler“, Fabian Mehring, und Manuell Knoll (CSU). Wagenknechts Bitte: Der Wahlkampf solle keine Schlammschlacht werden wie der „Kinderfasching zwischen Winter und Mehring“ und Mehring, der mit „Team Fabi“ scheinbar überall präsent ist, möge keinen Höhenflug bekommen. Für Mehrings Fastenpredigt unter dem Titel „Fabi’s Fastenpredigt 2023“ erhielt der Politiker eine Erinnerung an den Genitiv, der keinen Apostroph benötige, verbunden mit dem freundlichen Hinweis: „Des Hirn ist fei keine Seife. Des wird net weniger, wenn man‘s benützt.“

Nachdem Wagenknecht für seine Ohrfeigen in Richtung Politik reichlich Applaus bekommen hat, meldete er seine Zweifel am raschen Glasfaserausbau an, weil er weitere Knochen und Scherben im Meitinger Untergrund vermutete, erwähnte die „Jahrhundertbaustelle im Baugebiet Römerstraße“ und schoss gegen die Bahn, die den Zugang zu den Bahngleisen herstellen möge, bevor die erste Sanierung der Bahnunterführung ansteht.

Kuschelstimmung mit Söder kommt nicht gut an

Auch monierte Wagenknecht die „Kuschelstimmung“ des Meitinger Bürgermeisters bei der Demo gegen die hohen Strompreise, die inhaltlich Berechtigung habe, jedoch das Verhalten der Akteure – von „Markus Söder und no a paar schwarzen Lumpen“ – beim Bär beinahe Brechreiz auslösen würde, wenn nicht das Bier den ganzen Abend über griffbereit gestanden hätte.

Mit dem Verweis auf den neu gegründeten „Spickerclub“ des TSV, der Ankündigung des Open Airs im September und den neuen, elektronischen Schießständen der Schützen sowie einiger Internas aus dem Schützenheim und dem Dorfleben bog Wagenknecht auf die Zielgerade seiner Fastenpredigt ein. Unter tosendem Applaus und bei Standing Ovations wurde der Bär wieder aus dem Saal gefahren.