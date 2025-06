Bei der nächtlichen Schlittenfahrt sprang der Funke über

„Bei einer Schlittenfahrt in der Nacht im Heimatort meiner zukünftigen Frau, am Stöfflerberg, trafen sich zufällig unsere Blicke. Dabei sprang auch der berühmte Funke über“, schmunzelt der Jubilar mit Blick auf seine lächelnde Gattin. Bei der nächtlichen Begegnung im Winter 1970/1971 im Schnee entstand eine Freundschaft. Man traf sich anschließend bei Veranstaltungen und verbrachte viel Freizeit miteinander. Ein Jahr später wurde im Kreis der Eltern und Geschwister die Verlobung gefeiert und der Entschluss gefasst, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Doch bevor das junge Paar heiraten konnte, zog es Ende September 1973 nach Hemhofen in Mittelfranken. Er hatte einen neuen Arbeitsplatz bei einem weltbekannten Unternehmen in Erlangen gefunden. „Mit nur zwei Koffern und ein paar anderen Habseligkeiten in Handtaschen verpackt, aber mit einem Arbeitsvertrag als Elektrotechniker in der Tasche, haben wir die Reise angetreten“, erinnert er sich.

1981 zog die Familie an den Lech

Heute sind Hermann und Pauline Kilzer (geb. Einetter), beide im südlichsten Bundesland Österreichs, in Kärnten, geboren, seit 50 Jahren verheiratet. Das Ja-Wort fürs Leben gaben sich die beiden am 14. Juni 1975 in ihrer österreichischen Heimat. Beruflich war Hermann viel auf Reisen, im In- und Ausland. Seine Gattin, die ebenfalls bei der Firma Siemens beschäftigt war, führte nach der Geburt von Tochter Claudia den Haushalt. 1981 zog die Familie an den Lech. Hermann trat eine Stellung bei SIGRI Elektrographit in Meitingen an. Im Jahre 1983 kam die zweite Tochter, Simone, in Augsburg zur Welt. 1993 zog die Kilzers ihr Eigenheim in Herbertshofen.

Pauline ist in Meitingen bekannt und beliebt

Seit 2013 ist Hermann im Ruhestand, Pauline seit 2019. Sie war fast drei Jahrzehnte im Presse- und Tabakwarenfachgeschäft „Renates Truhe“ in der Schlossstraße als Verkäuferin tätig und sehr beliebt. Gemeinsam mit ihren Enkelkindern Leopold, Thea und Emma möchten die beiden Jubilare bei guter Gesundheit noch viel Zeit miteinander verbringen. Zum großen Gratulantenkreis gehörten neben Familie, Freunden, Bekannten und Nachbarn auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl. Postalische Glückwünsche übermittelten die Katholische Pfarrei St. Clemens Herberbertshofen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Martin Sailer.

