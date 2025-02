Beim FLW-Schafkopfabend wurde wieder munter drauf los gespielt

Begonnen hatte alles mit einem einmaligen FLW-Schafkopfabend vor einem Jahr. Doch nach der Sommerveranstaltung im Naturfreundehaus traf man sich jetzt Ende Januar schon zum dritten Mal. 30 Spieler kamen ins Spielmannszugheim. Es wurde wieder munter drauf los gespielt – natürlich mit dem Ehrgeiz, möglichst gut abzuschneiden. Manche Spielrunden trafen sich nach einem ganzen oder halben Jahr wieder. Und so schwang auch schon etwas Vertrautheit mit. Gespielt wurde völlig zwanglos in Absprache mit den anderen Kartlern am Tisch. Etliche Solos und Wenzen wurden versucht und zumeist auch gewonnen. Durch unglückliche Kartenkonstellationen kam es jedoch auch zu unerwartet verlorenen Ramsch-Spielen, die kurzzeitig die Stimmung einzelner Teilnehmer trübten. Diese konnten ihre Verluste aber oftmals in einem der darauffolgenden Sauspiele wieder ausgleichen. Insgesamt war es wieder eine gemütliche Zusammenkunft, die im Sommer ihre Fortsetzung in den Lechauen finden wird.

