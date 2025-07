Beim Lindenfest in Herbertshofen gibt es gleich drei Gründe zum Feiern

Auf Einladung der Dorfgemeinschaft haben die Herbertshofner einmal mehr zwei Tage lang ihr Lindenfest gefeiert. Diesmal gab es bei tollem Sommerwetter gleich drei besondere Gründe: Zur Segnung des neuen Ehrenmals am Vorplatz der Kirche beging die Soldatenkameradschaft Herbertshofen-Erlingen ihr 140-jähriges Bestehen und zusätzlich kann Herbertshofen auf 800 Jahre Ortsgeschichte zurückblicken.

Die vor 123 Jahren gepflanzte Linde stand natürlich im Mittelpunkt des Fests. Das wird von der 2022 als Verein gegründeten Dorfgemeinschaft unter ihrem Vorsitzenden Anton Kraus seit 2023 ausgerichtet.

Musik, gute Stimmung und herzhafte Schmankerl

Im Anschluss an den Gottesdienst fand unter Mitwirkung der Fahnenabordnungen örtlicher Vereine die Weihe des neuen Ehrenmals durch Pfarrer Gerhard Krammer statt. Der anschließende Festzug führte zum Festplatz an der Linde in der Fuggerstraße. Dort vollzog Bürgermeister Michael Higl den Bieranstich. Für die richtige Musik während der beiden Tage sorgten die Erlinger Musiker und die SGL-Seniorenkapelle. (Peter Heider)

