Bürgergespräch in Herbertshofen: Vom Feuerwehrhaus bis zum Kriegerdenkmal

Plus Ortsgespräch mit Bürgermeister Higl in Herbertshofen verläuft sehr harmonisch und wirft nur wenige Fragen auf. Das ändert sich beim Meitinger Bürgerbrief.

Zum Ortsgespräch stand Meitingens Bürgermeister Michael Higl den Bürgerinnen und Bürgern des größten Ortsteils Herbertshofen im örtlichen Schützenheim Rede und Antwort. Was die Zuhörenden und der Gemeindechef zu sagen hatten. Schwerpunkte der gut besuchten Bürgersprechstunde waren neben den örtlichen Themen Veränderungen und Baumaßnahmen in der Marktgemeinde.

2377 Einwohner zählt derzeit Herbertshofen, Tendenz steigend, gab Higl bekannt. „In Herbertshofen ist das Zusammenleben vorbildlich, es herrscht ein gesundes Miteinander was besonders bei Veranstaltungen eindrucksvoll demonstriert wird“, lobte Higl zu Beginn der Bürgersprechstunde und nannte als Beispiel dafür das zweitägige Lindenfest, das sich großen Besucherzuspruchs erfreute.