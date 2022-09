Das Feuerwehrhaus in Herbertshofen wird ausgebaut

Die Pläne für den Anbau des Feuerwehrhauses in dem Meitinger Ortsteil werden schon gemacht. Kommendes Jahr soll Baubeginn sein.

Eine Erweiterung des Feuerwehrhauses steht bei der Freiwilligen Feuerwehr Herbertshofen bevor. Die Vorbereitungen für den Anbau laufen bereits. "Der Marktgemeinderat hat bereits Mittel für die Planung im laufenden Jahr zur Verfügung gestellt", erläuterte Bürgermeister Michael Higl bei der Jahresversammlung der Wehr. In den Haushaltsberatungen wird der Marktgemeinderat dann über die Umsetzung des Bauvorhabens im kommenden Jahr entscheiden.

Bis auf eine Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal und die Aufstellung des Christbaums in der Ortsmitte ruhte das Vereinsleben wegen Corona. "Unter dem Strich kann man trotzdem sagen, dass unserer Aktiven sich weiterentwickelt haben, um sich auf dem aktu-ellen Stand des Brandschutzes zu halten", lobte Kommandant Wolfgang Wagenknecht den Eifer seiner Wehr. Im vergangenen Jahr wurde diese zu 27 Einsätzen, darunter zwei Tierrettungen, gerufen. Derzeit sind bei der Freiwilligen Feuerwehr 44 Aktive, darunter fünf Frauen, ehrenamtlich tätig. Jugendleiter Moritz Nußbauer gab bekannt, dass derzeit sieben Jugendliche, darunter zwei junge Frauen, zum Kreis des Herbertshofener Feuerwehrnachwuchses gehören. "Unsere Aktivitäten", so Nußbauer, "beschränkten sich auf eine Aktion, wir unterstützen mit großem Engagement den Meitinger Fischerverein bei seiner großen Mäderle-Lech-Reinigung, einem Seitengewässer in den Lechauen."

