Auch dieses Jahr war und ist der Faschingshaufa wieder mit einem eigenen Faschingswagen bei verschiedenen Umzügen unterwegs. Unter dem Motto „Der Haufa auf der Suche nach dem flüssigen Gold“ wurde der Wagen von den Vereinsmitgliedern, allesamt als Kobolde verkleidet, am Dorfplatz in Herbertshofen präsentiert. Neben den beiden Bürgermeistern Michael Higl und Stellvertreter Rudolf Helfert, konnte Vereinsvorstand Bernhard Kraus auch die Marktgemeinderäte Anton Kraus und Ernst Dittrich sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Herbertshofen, Erlingen und Umgebung begrüßen. Kraus dankte allen Helfern, die beim Wagenaufbau mitgewirkt und die Gäste bei der Präsentation bewirtet hatten.

Beim gut besuchten Kinderball in der Herbertshofer Turnhalle wurde statt eines Eintrittsgeldes um eine Spende gebeten. Diese gingen an den Verein „Dachskinder“. Die Spendenbox, die Kraus an die Vorsitzende der Dachskinder, Angela Jerabeck, überreichte, enthielt nach dem Kinderball mehr als 800 Euro, die vom Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen großzügig auf 1000 Euro aufgerundet wurden. Jerabeck bedankte sich für die großzügige Spende.

